Фрегаты Черноморского флота России "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" проводят учения в Черном море. Следующий этап — отработка ракетных ударов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба Минобороны. Следующим этапом боевой подготовки станет совместное обучение с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота по нанесению ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника. Напомним, командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа заявил о завершении учений Sea Breeze-2021. Как писало РБК-Украина, украинские военные не исключали, что Россия могла осуществить провокации во время учений Sea Breeze.