После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине заключено 532 земельные сделки. Площадь земель, по которым зарегистрированы сделки, составляет 570 га. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. По данным пресс-службы, всего земли продали в Харьковской области — 107,1 га. На втором месте Полтавская область — 93,8 га, на третьем — Днепропетровская область — 61,1 га. За это время 3286 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них 3101 согласовано, 123 — в очереди на рассмотрение, по 433 получен отказ. Напомним, с 1 июля в Украине разрешили продавать землю. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.