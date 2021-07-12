Позиция правительства Германии по газопроводу "Северный поток-2" остается неизменной. Она также известна всем сторонам, в том числе, что касается политических аспектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finanzen.net. Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, обсуждение с американской стороной по поводу "Северного потока-2" продолжаются. "Это бизнес-проект и позиция Германии известна в том, что касается политических аспектов проекта", — отметил он и уточнил, что позиция немецкой стороны не изменилась. Напомним, ранее стало известно, что Германия выдала все разрешения на строительство "Северного потока-2". Его планируют завершить уже в августе. Украинская сторона выступает против него, поскольку опасается, что это позволит России сократить объемы транзита газа в Европу через ее территорию.