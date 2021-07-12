В Украине резко ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДСНС. Сегодня днем в Украине, кроме северо-западной части, грозы (И уровень опасности, желтый). Дожди накроют южные, центральные, восточные регионы. На сайте УкрГидрометцентра указано, что сегодня дожди в Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Винницкой, Днепровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях. Напомним, Киев накроет гроза в ближайшие часы. Объявлено штормовое предупреждение. РБК-Украина писало, что погода в Украине 12 июля резко ухудшится в большинстве областей.