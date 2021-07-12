Верховная Рада на этой неделе соберется на два внеочередных заседания — во вторник и четверг. Парламентарии рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионные штрафы за контрабанду и об электронных админуслуги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от фракции "Слуга народа" Юлии Гришиной. "Во вторник проведем внеочередное заседание парламента. Рассмотрим криминализации контрабанды товаров, будем решать, как реформировать предприятия оборонного комплекса и начнем заниматься вопросом легализации медицинского каннабиса", — отметила депутат. На внеочередном в четверг депутаты хотят запустить механизм предоставления админуслуг в электронной форме. "Рассмотрим варианты привлечения инвестиций в ходе приватизации госимущества. Плюс экологический блок о защите лесов и уменьшении вредных выбросов", — добавила Гришина. На прошлой неделе заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук заявила, что на внеочередных заседаниях ВР могут рассмотреть ряд экологических законов и проект по "Дия.City". Она прогнозировала работу парламента до поздней ночи. Так, ВР на этой неделе планирует два внеочередных заседания — во вторник и четверг. Перед этим "Слуга народа" проведет заседание фракции.