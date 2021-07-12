Следующая нлобальна пандемия может произойти в любой момент. Мир должен начать к ней готовиться прямо сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое старший министр Сингапура Тарман Шанмугаратнам сделал канала CNBC.

Тарман является сопредседателем группы глобальных экспертов G-20, которая в пятницу опубликовала отчет, в котором предлагались меры по предотвращению вспышек и быстрого реагирования на любую будущую пандемию.

Эти меры включают «лучше и более надежное финансирование» Всемирной организации здравоохранения, а также использование многосторонних институтов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд, для помощи в финансировании борьбы с пандемией, сказал Тарман.

«У нас нет роскоши ждать, пока covid закончится, прежде чем мы начнем подготовку к следующей пандемии, потому что следующая пандемия может начаться в любой — момент» сказала Тарман корреспонденту CNBC на саммите G-20 в Италии.

«Таким образом, мы должны использовать наши текущие усилия для борьбы с COVID, а также для наращивания потенциала, необходимого для предотвращения следующей пандемии», — добавил он.



Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 глобальной пандемией в марте прошлого года. Согласно данным, собранным университетом Джона Хопкинса, коронавирус, который был впервые обнаружен в Китае в конце 2019 года, заразил более 186 000 000 людей и стал причиной не менее 4 миллионов смертей во всем мире.