Украина получает вакцину Pfizer от коронавируса мелкими партиями, поскольку ее доставка логистически сложна. К тому же раньше таких вакцин в Украине не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы украинского представительства Crown Agents Татьяны Коротченко в интервью "Интерфакс-Украина". Отметим, Crown Agents является посредником при закупке вакцин от COVID мировых производителей для Украины. По словам Коротченко, поставки мелкими партиями связаны с тем, что вакцина Pfizer требует специфического температурного режима поставки при -70 градусов и долго сохранять ее экономически невыгодно. "Мы возим эту вакцину с декабря прошлого года для британского правительства, поэтому можем говорить о том, что механизм ввоза вакцины мелкими партиями являются экономически выгодным: привезли, привили — привезли следующую партию. Везти сразу много вакцины и хранить ее в холодильнике — дорого", — отметила Коротченко. Напомним, ранее сообщалось, что вакцина Pfizer стала доступной в украинских центрах COVID-вакцинации.