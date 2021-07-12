Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2021 в национальной валюте составляли 34,5% годовых. По сравнению маем ставки выросли на 0,5 п. П. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ). По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 2,5 п.п. до 7,6% годовых. Ставки по гривневым кредитам для предприятий в июне выросли с 8,8% до 8,9% годовых, по валютным выросли с 4,8% до 5,3%. Кредитный портфель банков за месяц вырос на 1,0% до 981 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,8% до 217 млрд гривен, предприятий — вырос на 07% до 752 млрд гривен. Отметим, по данным НБУ, в конце I квартала 2021, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидания прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).