В Киеве на улице Героев Сталинграда произошел пожар. В одной из квартир загорелся электросамокат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДСНС. В коридоре одной из квартир на 7-этаже 15-этажного жилого дома произошло возгорание электросамокатов. По предварительным данным, электросамокат в это время заряжался, огонь распространился на второй электросамокат, который стоял рядом. Мужчина и женщина, в это время находились в комнате квартиры, они самостоятельно покинули помещение. Огонь потушили, но есть пострадавший. Его с ожогами рук и лица, были госпитализированы в ожоговый центр. В результате возгорания горели два электросамокаты, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры. Напомним, в Киеве на улице Академика Булаховского произошел пожар. Кроме того, 21 июня во Белогородке (Киевская область) произошел взрыв в многоэтажке, который спровоцировал пожар.