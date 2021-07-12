При осмотре автомобиля гражданки Украины в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей были обнаружены тысячи патронов и телескопические Дубники. Боеприпасы женщина пыталась ввезти в страну незаконном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГИС). В ГНСУ отметили, что внимание пограничников привлек микроавтобус "Рено". Было принято решение досмотреть автомобиль более внимательно с инспектором таможни. В результате в машине были обнаружены тайники под водительским сиденьем и обшивкой. В них находились боеприпасы и телескопические дубинки. Всего у гражданки Украины было изъято: 800 гильз калибра 7,62 мм; 4,5 тысячи шаров калибров 7,83 и 8,6 мм; 24 Телескопические дубинки 23 и 26 дюймов. Сотрудники Национальной полиции провели следственные действия. Автомобиль изъят. О возможном совершении уголовного преступления сообщено в Любомльского отделения Главного управления Нацполиции в Волынской области.

Фото: Украинское пограничники пресекли контрабанду оружия (dpsu.gov.ua) Напомним, в конце мая румынские пограничники остановили для проверки грузовик, который ехал в Украину. В ходе осмотра в нем обнаружили более 2,8 тысячи единиц оружия и боеприпасов.