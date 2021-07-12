Народный депутат Александр Юрченко, который накануне стал фигурантом громкого ДТП, заявил, что его тест на наркотики (дал положительный результат) подделали. Кроме того, второго участника аварии он обвинил в избиении девушки, которая находилась в авто.

Об этом сообщает ТСН.

Юрченко утверждает, что водитель поврежденного авто якобы угрожал ему и даже ударил девушку, которая была с ним. Якобы у него есть доказательства, которые он предоставит позже. Девушка, по его словам, написала заявление на водителя.

Юрченко также заявляет, что не употреблял наркотики, результаты теста он называет подделкой по заказу второго участника аварии. Депутат утверждает, что у него есть отрицательные тесты на наркотики, которые он сдал через несколько дней после аварии. Эксперты говорят о бесполезности таких тестов.

Отдельно Юрченко заявил, что Ford Mustang, на котором он попал в ДТП, принадлежит не ему, а регистрационный номер, который соответствует году его рождения, Юрченко называет совпадением.

Напомним, вторым водителем является львовский бизнесмен Всеволод Боровец.

Как сообщалось ранее, два человека погибли в результате ДТП, которое произошло в районе села Ревное Бориспольского района Киевской области. В ночь на 12 июля там перевернулся Volkswagen Golf, в котором находились 13 человек.

26 июня вблизи турецкого города Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие. Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов.