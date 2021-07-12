В Украине разрешили покупать в банках наличную иностранную валюту за безналичную гривну — за покупку наличных долларов в кассе можно будет рассчитаться карточкой, гривны за продажу наличных долларов можно получать сразу на карту. Наличные доллары теперь можно будет обменивать через банкоматы и терминалы.

Такие изменения предусматривает постановление Национального банка Украины. Новые правила уже вступили в силу.

Кроме того, за гривневый безнал теперь можно покупать и продавать банковские металлы (для физлиц). Юридические лица получили возможность осуществлять операции по продаже банковских металлов в виде монет.

Физические лица также могут инвестировать в зарубежные акции через украинского брокера. Ранее сделать это можно было только через иностранного брокера или с помощью компании по управлению активами.

Как сообщалось ранее, парламент принял и президент уже подписал так называемый «налог на Google» — закон о налогообложении международных интернет-компаний. Электронные услуги в Украине приравняли к таким товарам, как хлеб, молоко, колбаса. Как известно, ставка НДС в Украине составляет 20% и со следующего года такой же налог должны будут платить и интернет-компании, которые предоставляют платные сервисы.

Мошенники уже придумали, как оставить пенсионеров, которые стали получать выплаты на карты, без денег.