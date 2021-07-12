Сейчас сложно представить свою жизнь без такого помощника, как фен. Это не только экономия времени, а также гладкость прядей. Но для того, что бы при этом сохранить и здоровье волос, нужно учитывать некоторые тонкости. Какие именно, рассказала в Instagram трихолог Лариса Пономаренко. Не носи полотенце на мокрых волосах слишком долго. Волосы от этого "запаривается". Исключение составляют мокрые волосы с нанесенной маской для волосся.Не сушить волосы горячим воздухом. Лучше снизить температуру, ведь чем горячее фен, тем больше влаги теряет волосы, а ее там и так не багато.Не направлять горячий воздух на кожу головы. От перегрева страдает как кожа (сосуды, сальные железы, сбивается цикл обновления клеток кожи), так и корни волос.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Сушить волосы стоя или наклонив голову вперед — не имеет значения. Кто-то считает, что от такого положения можно увеличить визуальный объем волос, но это не так. Объем можно увеличить, подняв корень, а для этого нужен горячий и прицельно направленный поток воздуха. Идеальный вариант — фен комфортной температуры (не жарко и не холодно). Ли досушите волос до сухого состояния, а оставить его немного влажным. Тогда вода не испарится вся, а останется, хоть и в не большом количестве, в толще волосся.А также используй два важных этапа укладки: Для начала — увлажнение! Во время сушки влага теряется, поэтому перед сушкой — нужно максимально ее заполнить.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Защита! Если честно, то и с защитой можно повредить волосы, а без него и подавно! Обязательно используй термозащита после каждого мытья волос и перед сушкой феном (использованием выпрямляющих щипцов или плойки). Дать волосам влагу — это важно, но еще важнее ее там удержать! Ведь только увлажненные волосы — упругое, гибкое и не ломается. Средства для укладки (пенки, гели, стайлеры, лаки для волос) — они не несут вреда волосам, но нужно помнить, что они могут накапливаться на коже головы. Поэтому нужно их время от времени смывать. Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина перечислила топ-12 полезных привычек по летнему ухода.