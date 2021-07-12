Жительница южной Австралии умерла после прививки вакциной AstraZeneca. Это первый зафиксированный летальный случай от иммунизации в данном регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Australian. "72-летняя женщина умерла после получения вакцины против AstraZeneca. Ее смерть, связанная с прививкой, что сделает это первым случаем смертности от вакцины в южной Австралии с начала эпидемии", — говорится в сообщении. Известно, что тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS) был подтвержден у женщины после проведения прививки. Указано, что это редкий случай, ведь общее количество подтвержденных случаев TTS в Австралии составляет 76 после примерно пяти миллионов введенных доз вакцины AstraZeneca. Как сообщают медики, женщина получила первую дозу вакцины 24 июня, а уже 5 июля ей стало плохо, после чего ее госпитализировали. Сейчас ее смерть расследуется. Напомним, что в Италии 18-летняя девушка умерла после прививки препаратом AstraZeneca.