В Чернобыльском заповеднике показали фотографии благородного оленя. Популяция этих животных в зоне отчуждения восстановилась, хотя в 20 веке их практически истребили. Снимки опубликовали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook. "Сегодня оленя благородного можно встретить практически в любом месте зоны отчуждения. Это животное довольно часто ловит" неусыпное око "фотоловушек. Эти красивые, выносливые и изящные копытные (таки благородные!) Они издавна были на Полесье привычным зверем. Однако к началу 20 — го века их почти истребили ", — говорится в сообщении на странице. Авторы снимков отмечают, что до аварии на ЧАЭС охотничьи хозяйства Чернобыльского района понемногу восстановили поголовье оленей. Но настоящего здесь расцвета их популяция достигла в последние десятилетия.

В Чернобыле показали благородных оленей (фото: facebook.com/zapovidnyk2018) для справки Благородный олень объединяет в себе до 28 подвидов, представители которых отличаются друг от друга размерами, весом, окраской и некоторыми другими признаками. Благородный олень имеет рога с большим количеством отростков (как правило, их не менее пяти), которые образуют своеобразную узнаваемую крону на вершине рога. Как мы ранее писали, в Чернобыле ученые случайно обнаружили "глаз Полесье".