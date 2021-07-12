Ребенок, которого накануне зверски изрезал ножом Сергей Федотов, скончался в реанимации.

Telegram-канал «Блог Кривого Рога» сообщает, что 2-летний Миша скончался 11 июля в Днепропетровской областной детской клинической больнице.

Ребенок потерял много крови из-за ножевых ранений в шею и спину. Канал сообщает, что по словам врачей, у мальчика практически не было шансов выжить: «Умерший мозг, значительная потеря крови, поврежденные артерии и сосуды».

Напомним, житель Днепропетровской области связал скотчем маленьких детей и после нанес ножевые ранения, желая отомстить их матери. 7-летней девочке удалось выбраться из дома, мужчина вдоволь поиздевался над ее младшим братом. По словам его матери, ребенок был связан: «Он брал, тыкал ножом и говорил: «Я тебя сейчас спущу в воздухе»… И просто тыкал ножом в него. И спрашивал: «Ты хочешь какой смерти: медленной или быстрой».