На Киев 12 июля надвигается непогода. В столице ожидаются сильные грозы (уровень опасности — желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Скриншот (meteo.gov.ua) Прогноз по Украине синоптика Натальи Диденко

Дожди ожидают не только столицу, но и другие регионы, отмечает синоптик Наталья Диденко.

"На Петра и Павла, сегодня, атмосфера смилостивится над нами и пошлет Небесный бальзам. В Украине — локальные грозовые дожди, временами ливни, возможен град и шквалы. Председатель также будет немного тяжелой, но дожди, хотя и кратко, все же дадут немного свежести . Поэтому в целом жара пока остается в Украине. Кияни "готовьте ведра — будет дождь", — написала синоптик на Facebook. Как мы писали ранее, в Карпатах посреди лета выпал снег.