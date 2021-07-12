В Одессе в районе пляжа «Аркадия» загорелся гостиничный комплекс Portofino.

Огонь вспыхнул в районе часа дня на третьем этаже. Посетителей заведения срочно попросили собрать документы и ценные вещи и покинуть отель.

Огонь потушили еще до приезда спасателей. К счастью, никто не пострадал.

https://www.youtube.com/watch?v=B__QicwQCrU

В Дубае произошел сильный взрыв в районе порта Джабаль-Али. Все произошло на борту небольшого контейнеровоза вместимостью 130 контейнеров.

Кипр накануне ликвидировал масштабный лесной пожар.