В США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле. Жара в Долине смерти подняла столбик термометра в +54 градуса Цельсия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Национальная метеослужба США зафиксировала в Долине смерти температуру 130 градусов по Фаренгейту (+54 градуса Цельсия). Если этот показатель будет верифицирован, то он станет одним из самых высоких, когда-либо зарегистрированных на Земле. Температура поверхностей была еще выше. Один из рейнджеров зафиксировал, что асфальт у центра для посетителей нагрелся до 178 градусов по Фаренгейту (+81,1 градуса Цельсия). Метеослужба США выпустила предупреждение об опасности жары, особенно для детей и пожилых людей. Напомним, в Лапландии зафиксировали самую высокую температуру за более чем сто лет. Отметим, ранее сообщалось, что от Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг.