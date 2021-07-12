В Таиланде зафиксировано уже 7 случаев заражения двумя штаммами коронавируса одновременно.
Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда пишет Bangkok Post.
Семь случаев заражения «Альфа» и «Дельта» штаммом выявили среди работников крупной строительной площадки в Бангкоке.
По словам главы Департамента медицинских наук, жизни заболевших ничего не угрожает, однако увеличение количества случаев смешанной инфекции может привести к образованию нового гибрида COVID-19.
Среди 1 737 работников строительной площадки, 1327 человек оказались инфицированными. 23,3% были больны «Альфа» штаммом, а 73,7% — «Дельта».
В Украину прибыла очередная партия китайской вакцины CoronaVac — 500 тысяч доз. В ближайшее время препарат начнут развозить по областям.
Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время Евросоюз начнет оценку готовности украинских COVID-сертификатов к признанию.
Также сообщалось, что Австрия и Нидерланды открыли границы для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 — эти страны признали все препараты, которыми прививают в Украине.