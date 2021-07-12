Министерство здравоохранения Таиланда сообщило о семи случаев заражения одновременно двумя штаммами коронавируса. Сейчас пациенты не имеют тревожных симптомов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post. Согласно данным Минздрава страны, семь случаев заражения "Альфа" и "Дельта" штаммом было обнаружено среди работников большого строительной площадки в Бангкоке. По словам главы Департамента медицинских наук Супакита Сирилака, пока жизни больных ничего не угрожает, однако увеличение количества случаев смешанной инфекции может привести к образованию нового гибрида COVID. Стоит отметить, что среди 1737 работников строительной площадки, 1327 человек оказались инфицированными. 23,3% были больны "Альфа" штамм, а 73,7% — "Дельта".