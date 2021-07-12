Погода в Україні принесе освіжаючий дощ після сильної спеки, яка накрила країну. Але чекати полегшення доведеться до вихідних. Поки ж буде жарко, сонячно і без опадів.

Що буде з погодою в Україні в найближчі кілька днів.

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, в Україні пануватиме антициклон, який обумовить суху і спекотну погоду.

«Найближчими днями, і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30+35 градусів», — прогнозує синоптик.

У Києві очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30 градусів. Спека в столиці триватиме й далі.

А перший освіжаючий дощ імовірний хіба на Петра і Павла, 12-го липня. При цьому полегшення спеки він не принесе.

Тим часом в Українському гідрометцентрі прогнозують, що найближчі опади з грозами в країні ймовірні вже 11-12 липня, а 10-го липня посвіжішати може на крайньому заході.

Скрін: Погода в Україні 9-12 липня (meteo.gov.ua)

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