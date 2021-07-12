С 1 июля в Украине повысили прожиточный минимум, в связи с этим увеличились и размеры некоторых социальных выплат, которые привязаны к этому показателю, в том числе пенсии в связи с потерей кормильца.

Как пишет «Слово і діло», для одного ребенка размер такой пенсии составляет 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что равняется размеру минимальной пенсии. На данный момент это составляет 1 854 гривны.

Для двух детей пенсия составляет 2 320 гривен, на трех и более — 2 781 гривна.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его содержании. При этом детям выплата назначается независимо от того, были ли они на содержании кормильца.

Мошенники уже придумали, как оставить пенсионеров, которые стали получать выплаты на карты, без денег.

Рынок земли в Украине уже активно работает и в стране заключили уже 532 земельных договора. Площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 570 га.