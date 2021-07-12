В Украину прибыла очередная партия китайской вакцины CoronaVac — 500 тысяч доз. В ближайшее время препарат начнут развозить по областям.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет пресс-служба Офиса президента.

«Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививать как можно больше людей», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ближайшее время Минздрав ожидает получить 1,23 млн доз вакцины CoronaVac и 256 тысяч доз препарата Pfizer.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время Евросоюз начнет оценку готовности украинских COVID-сертификатов к признанию.

Также сообщалось, что Австрия и Нидерланды открыли границы для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 — эти страны признали все препараты, которыми прививают в Украине.