В Запорожье состоялась презентация брендинга Хортице. На острове этого года началось масштабное обновление в рамках программы президента "Большая стройка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Индустриалку". Как рассказал креативный директор агентства Bickerstaff.284, которое разработало концепцию брендинга, Илья Ануфриенко, при разработке коммуникационного сообщения и визуальной системы острова было проведено множество глубинных интервью и исследований отечественных и зарубежных исторических источников. Главной задачей является развитие острова как культурного, исторического, природного и рекреационного комплекса. Это требует более глубокой и всесторонней визуальной системы идентификации острова, чем через ассоциации только с казачеством. "Нам показалось, что Хортица — это как живой организм, очень разносторонний и таит в себе множество скрытых и не изведанных тайн и возможностей, с которыми можно ознакомиться, обменяться и наполниться энергией. Новый брендинг острова Хортица — это графическая путешествие, развивается вместе со знанием человека. Чем больше мы узнаем об острове, тем больше остров раскрывается для нас во всей своей красе. мы исследовали и собрали неочевидные элементы, которые скрывает остров, и использовали их для нашей визуальной системы. Разработали набор символов, которые отражают элементы флоры и фауны, определенных исторических эпох, мистические и абстрактные элементы — все то, что можно себе открыть только в одном месте, на Хортице. Наше позиционирование остров Хортица — живой остров силы. Наше сообщение: приезжай и почувствуй ", — отметил Ануфриенко. Сейчас для многих украинский Хортица ассоциируется именно с казачеством. Новый брендинг подает ее как главный остров страны, объединяющей левый и правый берега Днепра. "Соединить в одном бренде различные проявления острова, различные его истории и разные составляющие — это очень сложно. После просмотра презентации брендинга у меня появилась ассоциация, Хортица — это основной остров страны. Хортица — это действительно о каком глубинные корни, причем о корни естественное и о корнях историческое, и корни, которые дает нам перспективу в будущем ", — сообщил генеральный директор Национального заповедника" Хортица "Максим Остапенко. По его словам, новая айдентика Хортице имеет много различных проявлений и моделироваться в зависимости от тематики. Она будет очень разноплановой и в то же время объединенная общей идеей. Таким образом это будет не просто логотип, а айдентика, которая будет работать с каждым событием, объектом или локацией. Как отмечается, окончательный символ острова Хортица смогут выбрать запорожцы и жители других городов Украины. В ближайшее время будет проводиться голосования. На выбор будет предложено девять символов. Напомним, ранее заместитель председателя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко отметил, что до 2024 года в Украине будет восстановлено 150 объектов исторического наследия.