Во вторник состоится внеочередное заседание парламента. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о его созыве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР. "В связи с требованием президента о созыве внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва … созвать внеочередное пленарное заседание на 16 часов 13 июля 2021", — говорится в документе. Нардепы рассмотрят следующие проекты законов: об окончательной ликвидации "Укроборонпрома" №3822; о миллионные штрафы за контрабанду товаров и их недостоверное декларирование №5420; о легализации медицинского каннабиса №5596; о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов №5270; о расширении полномочий АМКУ в рамках деолигархизации №5431. Напомним, ранее стало известно, что на этой неделе ВР соберется на два внеочередных заседания — во вторник и четверг. Парламентарии рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионные штрафы за контрабанду и об электронных админуслуги. Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередных заседаниях ВР могут рассмотреть ряд экологических законов и проект по "Дия.City". Она прогнозировала работу парламента до поздней ночи.