Во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается повышение уровня воды в реках на метр. В результате возможные селевые потоки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра. Сегодня и завтра на отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), в верховьях и малых водотоках рек Закарпатья ожидается подъем уровней воды. Без негативных последствий. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней. Напомним, в Украине резко ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Ранее сообщалось, что Киев накроет гроза в ближайшие часы. Объявлено штормовое предупреждение.