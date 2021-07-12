На развитие рака почек могут указывать неочевидные симптомы, которые можно спутать с признаками других болезней. И чем раньше обнаружить, что с вашим здоровьем происходит неладное, тем больше шансов на успех. Когда нужно срочно бежать к врачу, рассказали ученые cancerresearchuk. Неочевидными признаками рака почек могут быть: ночная потливость, усталость, потеря аппетита, повышенное кровяное давление. При этом указанные выше признаки могут быть также признаками инфекции мочевыводящих путей или камней в почках. Некоторые люди при развитии этого вида онкологии могут страдать от боли в костях, а мужчины могут обнаружить, что вены в яичках опухают. Также болезнь может вызвать увеличение лимфатических узлов на шее. Кроме того, врачи перечислили очевидные симптомы рака почек кровь в моче — возникает чаще, тупая боль в боку между верхней частью живота и спиной, высокая температура, потливость во время сна, сильная усталость, похудение без явной причины, возникновения шишки в области живота, сбоку или сзади. По словам врачей в группе риска возникновения такого типа онкологии старики, страдающие ожирением, высоким кровяным давлением, курильщики, диабетики. Ранее врачи рассказали о физические изменения, которые могут быть признаками онкологии. Также медики назвали симптомы рака, на которые часто не обращают внимания, а следовало бы.