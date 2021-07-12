По результатам обработки 100% бюллетеней на выборах в Молдове побеждает партия "Действие и солидарность" (PAS), лидером которой была нынешний президент Майя Санду. При этом ее партия получает монобильшисть в парламенте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы. Сообщается, что PAS набрала 52,80% голосов избирателей, на втором месте блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ) Игоря Додона с результатом 27,17% голосов. Третье место досталось партии "Шор" — 5,74% голосов. Остальные политические силы не проходит в парламент. На выборах проголосовали 1477000 избирателей — это почти половина от общего населения. За рубежом проголосовали более 212 145 избирателей. Согласно предварительным расчетам, PAS может получить 62-63 места, блок коммунистов и социалистов — 32, а партия "Шор" — 6 мест. Напомним, ранее ЦИК Молдовы признала парламентские выборы, состоявшиеся в день голосования было зафиксировано минимальное количество нарушений.