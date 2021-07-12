Юрий Горбунов и Катя Осадчая ожидают появление второго совместного ребенка. Ведущий и телепродюсер давно признавался, что мечтает о дочери, а пока пара растит старшего сына теледивы от первого брака Илью и младшего общего — Ивана. Юрий просто обожает малыша, он — прекрасный и заботливый папа. Так, ведущий показал в Instagram, как проводит жаркий летний день с Ваней и чем занимается, пока мама на работе. Папа и сын с удовольствием плавали в бассейне возле своего загородного дома. К слову, коттедж пары находится на закрытой территории неподалеку от Киева, а звездными соседями супругов является Потап (он же крестный отец маленького Вани) и Настя Каменских. Но вернемся к водным летних забав Юрия с сыном. Ведущий держит малыша, помогая ему осваивать азы плавания.

Юрий учит сына плавать в домашнем бассейне (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) "Воскресенье! Лето! Июль! Наслаждение!" — эмоционально прокомментировал времяпрепровождения с сыном ведущий. Катя поспешила оставить в комментариях сердечки для любимых мужчин. Читатели Юрия поддержали счастливых отца и сына. Идиллия Самое приятное, на что только можно смотреть, это как отец играет с ребенком Мужчины-красавцы Ивасик-купасик в Юрко-юморком К ступенек держит помощь В Stories Юрий показал больше снимков с сыном. Так, Ваня позирует у бассейна в купальных шортах, а папа уговаривает его зайти в воду и вместе поплавать. "Давай, прыгай уже!» — подписал фото ведущий.

Юрий провел жаркий день в компании сыночка (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) Позже Горбунов показал фото с Бориспольского аэропорта. Ведущий с сыном и букетом цветов отправился встречать жену после рабочей поездки. "Встречаем маму", — подписал милое фото Юрий.

Юрий с сыном встретили маму в аэропорту (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) Напомним, что ранее Катя Осадчая очаровала лавандовым романтикой.