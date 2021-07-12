В Украине Верховная Рада направила депутатам для ознакомления два новых законопроекты с правилами использования электротранспорта и штрафы за их нарушение.

Документ опубликовали на официальном сайте парламента.

Также изменения коснутся водителей Сегвея, гироскутерив и сегвилив. Кроме того, им придется соблюдать правила дорожного движения и оплачивать штрафы, если нововведения вступят в силу.

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач предлагает дополнить закон «О дорожном движении» и признать его участниками людей на самобалансувальних транспортных електрозасобах, таких, как электросамокаты, гироскутеры, Сегвея, сегвилы.

Если законопроект примут, водители такого транспорта будут обязаны соблюдать правила дорожного движения, а полицейские смогут выписывать штрафы за нарушения на дороге.

Кто имеет право управлять электроскутером

Также право управлять электротранспортом получат лица, достигшие 16-летнего возраста. Им будет предоставлено разрешение передвигаться по велосипедным дорожкам, по обочине или по краю проезжей части.

Основные обязанности водителей электротранспорта:

ездить в застегнутом мотошлеме; не перевозить пассажиров использовать исправные и правильно оборудованные транспортные средства; НЕ отворачиваться во время движения; не перевозить грузы, мешающие управлению.

В целях безопасности, владельцы обязаны оборудовать самокаты или другой электротранспорт светоотражающими устройствами и внешними световыми приборами, которые необходимо включать с наступлением темноты.

Законопроект №5732 вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые приравнивают водителей упомянутых транспортных средств к велосипедистам и водителям гужевого транспорта в части административной ответственности.

Которые будут действовать штрафы

Для упомянутых транспортных средств будут действовать следующие штрафы:

Нарушение правил дорожного движения — 340 гривен; Нарушение ПДД в состоянии опьянения — 680 гривен; Создание аварийной ситуации — 850 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

