Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Берлине встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе встречи он не будет обсуждать вопрос компенсации за «Северный поток-2».

По словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, во время переговоров Зеленский хочет добиться остановки этого проекта.

«Позиция Владимира Зеленского такова, что «Северный поток — 2» — это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, про какие-либо экономические компенсации речи не будет идти. Президент Украины пытается остановить строительство «Северного потока — 2″. Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим про гарантии безопасности — возвращение временно оккупированных территорий, а не денежную компенсацию», — цитирует Никифорова «Страна».

Как ранее заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», Украина продолжит получать от России деньги по газовому контракту, даже в случае завершения строительства «Северного потока-2» до конца текущего года.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать вопрос компенсаций за потери от запуска российского газопровода «Северный поток-2».

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер отмечал, что российский газопровод «Северный поток-2» подрывает безопасность не только Украины, но и других стран Восточной Европы.