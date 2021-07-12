Президент Владимир Зеленский просит депутатов Верховной Рады 13 июля собраться на внеочередное заседание. Народные избранники могут рассмотреть легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Документ, который Зеленский направил в адрес главы ВРУ Дмитрия Разумкова, опубликовал нардеп от «ЕС» Алексей Гончаренко в Telegram.

Зеленский просит включить в повестку дня пять законопроектов:

№3822 – реформа оборонной сферы;

№5596 – по легализации медицинского каннабиса;

№5420 – о криминализации контрабанды,

№5270 – относительно электронного резидентства;

№5431 – вопрос Антимонопольного комитета.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада рассмотрит законопроект №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который ветировал президент Владимир Зеленский. Рассмотрение должно состояться в ходе очередного заседания.

Президент Владимир Зеленский назначил своего нового пресс-секретаря. Им стал журналист и телеведущий Сергей Никифоров.