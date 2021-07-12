Местные жители Закарпатья показали, как начинается наводнение. Сейчас в этом регионе за сильных осадков начались бедствия. Большая вода принесла с собой из Карпат мусора и древесину. Об этом сообщается в видео на YouTube. Так, на Раховщине люди показали на видео, как начинается стихия. В ролике можно увидеть, как буквально за несколько секунд уровень воды в реке существенно возрастает, как наводнение несет с собой древесину и мусора.

Паводок на Закарпатье В ДСНС сообщают, что из-за непогоды в отдельных населенных пунктах Раховского района затопило 157 домохозяйств, из них 98 жилых домов. Также стихия повредила 10 автотранспортных средств и разрушила ряд объектов инфраструктуры. Председатель Ясинянского территориальной общины Андрей Делятинчук сообщил, что нынешний паводок в Раховском районе Закарпатской области на 80% мощнее прошлогоднего. "Если сравнить прошлогодний июньский паводок на Раховщине и этот, который произошел 10 июля 2021, то прошлогодний нанес нам только 20% от того ущерба, который причинил нам нынешний. Если тогда река (Черная Тиса — ред.) Разлилась и доходила до дворов, то в этот раз вода доходила людям до окон ", — рассказал он" Укринформа ". Как мы ранее писали, паводок под Черновцами затопил множество сел и размыв дороги.