Украинская телеведущая Лидия Таран попала в больницу. Какой у нее диагноз — не сообщается. Звезда "1 + 1" показала фото с больничной койки на своей странице в Instagram. Лидия не сообщала, по какой причине попала в больницу, но отметила, что чувствует себя хорошо. "Долго думала, как провести сегодняшний вечер, и решила провести его в клинике. Во-первых, спишь дольше, во-вторых, наркозы стали очень хорошие. Чувствую себя прекрасно. Классно потеряла два кило воды, теперь наконец могу выпить кофе", — сообщила знаменитость.

Лидия Таран попала в больницу (instagram.com/lidiyataran) Отметим, что уже несколько часов спустя Лидия сообщила, что смотрит футбол. Судя по обстановке, она уже вернулась домой и очень этому рада. Также она рассказала поклонникам, что из похода вернулась ее дочь Вася и очень похудела. Напомним, что пенсионерку из Украины врач отправил на лечение в "ЛНР", но всплыл интересный нюанс.