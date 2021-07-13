Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды в Украине 14 июля — среда будет жаркой, но местами возможны несущественные дожди.

Своим прогнозом она поделилась в Facebook.

По ее словам, среда в Украине будет жаркой и сухой. Несерьезные осадки ожидаются в Киевской и Одесской областях.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 29-35 градусов.

В Киеве завтра — сухая и жаркая погода, в течение дня 31-33 градуса.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на июль и август. По его словам, нас ожидают настоящие температурные качели.Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Синоптики прогнозируют до 40 градусов, но одновременно с этим и скорый приход осени.

Новое исследование говорит, что изменение климата и повышение уровня моря в настоящее время приближают момент уничтожения половины песчаных пляжей мира к 2100 году.