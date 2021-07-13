Центры массовой вакцинации в Тернопольской области будут делать прививки вакциной Pfizer только по выходным. Это касается центров в Тернополе, Черткове, Бережанах и Залещиках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Тернопольского областного лабораторного центра. "Только в выходные дни вакцину Comirnaty от Pfizer / BioNTech теперь использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями", — говорится в сообщении. Вакцинация Pfizer начнется в Тернополе, Черткове, Бережанах и Залещиках с 17 июля и будет проводиться только по выходным. Напомним, в Киеве с 16 июля в центре вакцинации на базе МВЦ по желанию начнут делать прививки вакциной Pfizer, но только людей старше 60.