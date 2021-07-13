В жаркие дни жители Украины стараются держаться поближе к воде. И правила безопасности на водоемах снова становятся актуальными, поскольку с начала лета в стране утонуло уже почти 200 человек и треть из них — дети.

Каких правил нужно придерживаться во время отдыха на водоемах и как правильно оказать помощь при утоплении, рассказали в Центре общественного здоровья.

Важные правила для отдыха у водоемов: Плавать можно только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, не отвечающих требованиям безопасности. Дети должны постоянно находиться под наблюдением взрослых. Не позволяйте им самостоятельно купаться. Безопасно можно отдыхать на воде только в светлое время суток, плавать только в безветренную погоду при температуре воды от 17 градусов, воздуха — от +20 градусов. Категорически нельзя нырять в местах, где неизвестна глубина и состояние дна. После приема пищи плавать можно не ранее, чем через 1,5 — 2:00 Нельзя заплывать за пределы купание в акватории, огражденной буйками. НЕ подплывайте к моторным лодок, катеров и других плавсредств. НЕ залезайте на технические сооружения, предупредительные знаки и буи. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не используйте на воде игры с нырянием, увлечениями или подтоплением. Размещайте сигналы тревоги из воды ради шутки. Не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски. Не используйте воду из рек и озер для мытья фруктов, овощей и ягод. Оставляйте на пляжах после своего отдыха порядок.Як правильно оказать помощь при утоплении

1. Пострадавшего нужно как можно быстрее доставить на берег и вызвать медицинскую помощь. Оказать помощь в воде сможет только опытный спасатель.

2. Не пытайтесь вытащить человека из воды, если вам угрожает опасность.

3. Сделайте несколько вдохов пострадавшему, чтобы вытолкнуть воду из его рта. Очистить его ротовую полость от песка и водорослей.

4. Переверните пострадавшего на бок, чтобы вода вытекла их верхних дыхательных путей. Детей можно держать за ноги, головой вниз.

5. Если человек не дышит, начинайте делать искусственное дыхание: вдох воздуха и выдохните в рот пострадавшему. Повторяйте эту процедуру с интервалом в 4-5 секунд. Маленьким детям искусственное дыхание делают, одновременно вдувая воздуха в рот и нос.

6. Если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца: положите пострадавшего на ровную и твердую поверхность. Положите ладони (одна на другую) на грудь пострадавшему. Выпрямите в локтях руки и всем своим весом нажмите на нее. Сделайте не менее 30 таких нажатий, каждое — по 1 секунде. Когда пострадавший придет в себя, согрейте его немедленно — укутайте в одеяло, дайте теплый сладкий чай.

7. Обязательно дождитесь медиков! Осложнения от утопления могут быть с опозданием и проявиться не сразу.

