Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уходит в отставку.Чиновник уже официально сообщил о своем решении.

Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе МВД.

«Согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете министров Украины» подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы», — указано в заявлении Авакова.

Примечательно, что в своем заявлении Аваков не объяснил, почему решил подать в отставку.

Аваков находится на посту главы МВД с 27 февраля 2014 года. Он был переназначен министром внутренних дел 29 августа 2019.

На его должность рассматриваются как минимум два кандидата — нардепы от «Слуги народа».

По словам источника, одним из кандидатов является глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Вторым — глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного комитета Рады Александр Бакумов.

Ранее Аваков заявлял, что концентрация военных России у границ с Украиной самое большое, начиная с 2015 года, но украинские военные готовы дать достойный отпор.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил , что не видит смысла в том, чтобы распускать парламент и проводить досрочные выборы.