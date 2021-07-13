Настя Каменских и Потап решили оставить позади Киев с повседневными заботами и отправиться на курорт. Куда именно — парочка молчит, но, скорее всего, они выбрали Турцию. Певица на днях жаловалась на плохое самочувствие из-за жары, а сейчас в свое удовольствие нежиться на пляжы на морском берегу и публикует розслаблены кадры. Звезда показала в Instagram, как релаксирует вместе с Потапом. Рэпер не удержался от сезонного лакомства — сочного арбуза, а Настя сфотографировала себя в любимом "хищному" купальнике на шезлози. Певица игриво высунула язык и позирует на камеру. "Ну что может быть лучше, чем любимый с арбузом", — поинтересовалась Настя. В комментариях поклонники пары начали томиться от идиллии влюбленных на отдыхе.

Настя и Потап показали Пляжный релакс (фото: instagram.com/kamenskux) Очень красивые фото получаются, когда фоткаються двое влюбленных людей Красавчики Фото класс Классная пара Супер Настенька, красавица Настьона только лучше становится очень красивое фото. Летнее. Семейные Шикарая пара Сладкая парочка Не обошлось и без критичеких высказываний — многие комментаторы сделали Насти замечания. Ты всегда показываешь языка Язык, язык, везде язык Зачем языка показывать? Привыкла, уже .. Сплошное, самолюбование … Прямо, ну очень, слащаво уже Почему вы всегда так языка показываете? Зачем язык торчит! Некрасиво!

Настя Каменских и Потап отправились на морской курорт (фото: instagram.com/kamenskux) В "Сторис" она показала Селфи в бикини. Певица сидит по-турецки и посылает в камеру воздушный поцелуй. Напомним, что ранее Настя Каменских призналась, что Потап — настоящий романтик.