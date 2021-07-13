Израиль из-за распространения штамма коронавируса "Дельта" возвращает некоторые карантинные ограничения, были отменены в начале лета. Однако правительство страны решило пересмотреть свой подход к борьбе с коронавируса и разработать свою методику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Times of Israel. Сейчас израильское правительство работает над стратегией "мягкого подавления" коронавируса. Эта стратегия заключается в том, что израильтянам нужно научиться жить с COVID-19, соблюдая минимальных карантина, чтобы избежать четвертого локдауну, который сильно навредит экономике. Как пояснил член экспертно-консультативного комитета по COVID-19 при правительстве Израиля Надав Давыдович, такая стратегия является "золотой серединой" между действиями правительства Великобритании, который решил отменить основные ограничения, и подходом Австралии, которая наоборот усиливает карантин. Стратегия израильского правительства будет иметь в себе масочный режим в помещениях и усиленный контроль за прибывшими в страну — самоизоляция к отрицательному результату COVID-теста. Также в рамках новой стратегии предусматриваться вакцинация третьей дозой пожилых людей и людей с низким иммунитетом. В Израиле также обдумывают и возвращение "зеленых пропусков" — разрешений на посещение заведений.