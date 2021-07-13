Израиль анонсировал третий этап клинических испытаний вакцины против COVID-19 Brilife. Она разработана Израильским институтом биологических исследований (IIBR).

Соответствующий меморандум был подписан с NRx Pharmaceuticals. В исследовании примут участие десятки тысяч добровольцев в Украине, Грузии и Израиле, сообщает Times of Israel.

После завершения испытаний контролировать реализацию препарата будет указанная фармацевтическая компания.

По словам директора NRx Pharmaceuticals Хаима Гурвица, стоимость вакцины будет низкой, поэтому она будет доступна как для развитых, так и для развивающихся стран.

Он отметил, что препараты первого поколения все чаще сталкиваются с проблемами из-за постоянных мутаций вируса.

«Мы стремимся разработать вакцину, которая будет быстро распространяться при низкой стоимости», – сказал Гурвиц.

Первый этап испытаний Brilife был завершен в декабре 2020 года. Сейчас еще продолжается второй этап.

Как мы уже рассказывали ранее, коронавирус атакует мир с новой силой. По состоянию на 13 июля, зафиксировано 393 000 новых случаев COVID-19, умерли свыше 6,5 тысяч.

На фоне этого некоторые страны, где уже считали, что победили COVID-19, вынуждены возвращать карантин.

А накануне в Европейском союзе заявили, что не исключают необходимость третьей бустерной дозы Pfizer.