Коронавирус атакует мир с новой силой. По состоянию на 13 июля, зафиксировано 393 000 новых случаев COVID-19, умерли свыше 6,5 тысяч. На фоне этого некоторые страны, где уже считали, что победили COVID-19, вынуждены возвращать карантин.

За сутки больше всего новых заражений выявили в Индии – 37 тысяч, Индонезии – 36 тысяч и Британии – 31 тысяча.

Одновременно с этим в России зафиксировали новый рекорд по смертности — за сутки скончались 780 пациентов.

На фоне вспышек штамма «Дельта» в некоторых странах ужесточают вакцинацию/возвращают карантин. Так, Израиль возобновляет ограничительные меры. А власти Греция хотят ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для медиков и сотрудников домов престарелых — невакцинированных медработников будут отстранять от работы.

Президент Франции Эммануэль Макрон обязал всех медицинских работников сделать прививки от коронавируса до 15 сентября. При этом с начала августа в бары, рестораны, торговые центры, поезда и самолеты будут пускать только привитых или с отрицательным тестом на COVID-19.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения продолжает советовать не смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей, а также ставить третью прививку. ВОЗ также рекомендовала к использованию препарат тоцилизумаб.

В США заявили о рисках редкого неврологического заболевания – синдрома Гийена-Барре (СГБ) – после вакцинации препаратом Johnson&Johnson.

В мире продолжается вакцинация от COVID-19, но эксперты до сих пор не решили, сколько потребуется доз. Накануне в Европейском союзе заявили, что не исключают необходимость третьей бустерной дозы Pfizer.

В Таиланде зафиксировано уже 7 случаев заражения двумя штаммами коронавируса одновременно.



