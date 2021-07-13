Человек достаточно тяжело переносит и слишком низкие температуры воздуха и слишком высокие. Зимой мы постоянно замерзаем и ищем способы согреться, а летом — ищем прохладу и используем любые варианты, чтобы не изнывать от жары.

Ученые провели исследования и выяснили, какая температура для живых существ на планете является оптимальной, а какая — опасной. Об этом сообщает MedicalXpress.Самая комфортная температура тела

Сильная жара, которая охватывает последнее время большую часть земного шара и держится в течение длительного времени, увеличивает физиологический стресс у людей, животных и даже растений. Ученые проанализировали средние температурные показатели и пришли к выводу, что оптимальная для всех живых существ температура — это от 17 до 24 градусов.Какая температура самая опасная

Как пояснил профессор Сенхольд Ассенг, комфортные и опасные температурные показатели для людей, крупного рогатого скота, свиней, птиц и растений примерно одинаковы.

При высокой влажности умеренное тепловая нагрузка для человека начинается после 23 градусов, при низкой влажности — при 27 градусах.

«Если человека подвергают воздействию температуры выше 32 градусов при чрезвычайно высокой влажности или выше 45 градусов при крайне низкой влажности в течение долгого времени, то результат может быть фатальным», — отмечает профессор Ассенг.

Он добавил, что при температуре выше 40 градусов, которая наблюдается сейчас на северо-западе США и в Канаде, людям жизненно необходимо находиться в помещениях с кондиционированием воздуха.

Также он призвал в городах создавать более комфортные условия для жителей — здания строить по технологиям, более устойчивым к температурам, использовать изоляцию крыш и стен, более светлые и ситловидбивальни цвета.А что будет с животными?

Тепловая нагрузка для животных начинается от 24 градусов при высокой влажности и 29 градусах при низкой влажности. Коровы и свиньи начинают при повышении температур страдать, хуже развиваться и расти, и надой молока, например, падает на 10-20%.

Птицам комфортно при температуре от 15 до 20 градусов, а вот цыплята будут бегать спокойно почти до 30 градусов. При 37 градусах в них уже сильный тепловой стресс.Что нас ждет в будущем

По словам ученых, к концу века от 45 до 70% суши в мире изменятся в силу климатических условий и люди на них просто не смогут выжить без поддержки в виде кондиционера. Люди будут чувствовать хронический стресс от жары. Животные и птицы также могут пострадать.

«Генетическая адаптация к изменениям климата требует изменения нескольких поколений. Для многих форм жизни доступного времени осталось слишком мало. Если климатические тенденции сохранятся, то многие живые существа могут серьезно пострадать и даже полностью исчезнуть из-за смены температур», — резюмировал профессор Ассенг.

