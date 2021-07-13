Министерство здравоохранения призывает Верховную Раду принять законопроект о легализации каннабиса для использования в медицинских целях.

В ведомстве отмечают, что легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь медицинский вопрос, а не политический.

«На кону решения вопроса уменьшение боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект», – сказал заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

О том, что думают украинские политики о легализации каннабиса, говорится в материале «Сегодня».

Оппозиционные нардепы заявляют, что власть пытается узаконить наркоторговлю. Резкими высказываниями отличились бывший глава Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Украины и действующий нардеп от ОПЗЖ Илья Кива и нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков также не поддерживал данную инициативу:

«Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял, и если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю».

Депутат Верховной рады предыдущего созыва Олег Мусий в свое время также не поддерживал легализацию медицинского каннабиса и предложил заменить его морфием:

«Следует отметить, что в Украине зарегистрирован морфий в виде таблеток, который, кстати, намного эффективнее и лучше устраняет боль, чем каннабис. И морфий в таблетках разрешен в Украине как медицинский препарат. Его продажа регулируется законом «Об обороте лекарственных препаратов», постановлением КМУ и соответствующим приказом Министерства здравоохранения Украины».

Глава МВД Арсен Аваков частично поддерживает легализацию медицинского каннабиса:

«Я не против, чтобы каннабиноиды выдавали по рецепту. Каннабиноиды — это элементы вытяжки из марихуаны, которые присутствуют в таблетках и предоставляются по электронным рецептам в случае, если человеку нужно облегчить боль. Но я категорически против, чтобы позволить выращивать на подоконнике два горшка марихуаны и при необходимости покуривать».

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявляла, что если в нашей стране будет легализован медицинский каннабис, сразу же возникнет серьезная проблема, связанная с контролем его оборота среди населения:

«Я принадлежу к тем, кто с опаской относится к легализации даже медицинского каннабиса. Да, я знаю, что это огромная проблема, наши онкобольные ездили в Польшу и там покупали медицинский каннабис. Я знаю, что это – передовой законопроект. Радуцкий говорит: мы будем контролировать каждый куст. Я надеюсь, что все-таки депутаты понимают, что мы не сможем проконтролировать каждый куст».

Как сообщалось ранее, депутаты хотят, чтобы лекарства на основе каннабиса в Украине можно было купить в аптеке по рецепту врача, а их производство наладили внутри страны.

Как известно, в составе конопли есть два психоактивных вещества: тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД). Психотропный эффект, который создает «кайф», оказывает именно ТГК, а КБД нивелирует психоактивное влияние. Концентрацию ТГК планируют контролировать, чтобы именно КБД оказывал обезболивающее и успокаивающее действие.

Напомним, в конце января 2021 года Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал легализацию каннабиса в Украине в медицинских целях.