Народный синоптик Леонид Горбань озвучил предварительный прогноз погоды на осень. По его словам, первые морозы ударят в октябре, а в ноябре пойдет снег. А зима будет морозной и снежной.

Соответствующее заявление он сделал в интервью «Сегодня».

По его словам, в сентябре украинцы еще увидят 10 дней лета, но со второй декады начнутся дожди и похолодает.

«В начале третьей декады сентября возможно два-три дня «бабьего лета». Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным «бабьим летом» в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег», — говорит Горбань.

Что касается прогноза на зиму, то он уточнил, подробные расчеты делать еще рано, они возможны не ранее, чем через три месяца:

«Но если в общих чертах, то зима будет холодной. Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны».

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на июль и август. По его словам, нас ожидают настоящие температурные качели.Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Синоптики прогнозируют до 40 градусов, но одновременно с этим и скорый приход осени.

Новое исследование говорит, что изменение климата и повышение уровня моря в настоящее время приближают момент уничтожения половины песчаных пляжей мира к 2100 году.

