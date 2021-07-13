По состоянию на начало июля 2021 три четверти украинский (74%) не доверяют политическим партиям. Заявили о доверии к партиям лишь 20% респондентов. Об этом сообщает РБУ-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС. Основные причины недоверия к политическим партиям: невыполнение предвыборных обещаний (56%), коррумпированность партий (41%) и зависимость от олигархов (31%). По мнению респондентов, существующим в Украине политическим партиям больше всего не хватает умения и желания защищать интересы простых людей (43%) и умение решать конкретные проблемы, волнующие простых граждан (34%). Также партиям не хватает независимости от олигархов (30%) и прозрачности и подотчетности перед обществом (24,5%). Только 8% респондентов считают, что партиям не хватает достаточного финансирования на свою деятельность. Респонденты отмечают, что основные соображения для поддержки той или иной партии для голосования на выборах обычно заключаются в способности партии защищать интересы простых людей (39%), добродетели партии (27%) и наличии в партии профессионалов с управленческим и менеджерским опытом (22%) . В то же время, по сравнению с 2015 годом стало больше людей, которые считают, что в Украине все же есть партия, которая представляет их интересы. Так, доля таких людей возросла с 23% до 36%. По данным опроса, около 19% украинцы в целом готовы присоединиться к политическим партиям. Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 до 7 июня 2021 по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился среди 2003 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает 2,4%. Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, чисто парламентскую форму правления поддерживают 6% украинский, президентскую — 14%. Однако большинство граждан (58%) считают наиболее приемлемой для Украины сочетание форм президентской и парламентской республики: 27% — президентско-парламентскую (правительство назначается президентом с согласия Верховной Рады), 32% — парламентско-президентскую (правительство назначается Верховной Радой с согласия президента, большинство власти в руках премьера).