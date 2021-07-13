В Украине был осужден нелегального перевозчика людей через территорию Крыма к России. Злоумышленник наказан лишением свободы сроком до пяти лет. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба прокуратуры АР Крым и г.. Севастополя.

Согласно данным органа, осужденный осуществлял перевозку через КПВВ "Чаплинка" Херсонской области. Чтобы попасть в Россию, злоумышленник ехал через временно оккупированную территорию полуострова к незаконно построенного моста над Керченским проливом.

Суд учел признание вины осужденного и искреннее раскаяние. Согласно ч. 2 ст. 332 УК нелегального перевозчика наказаны лишением свободы сроком до пяти лет.