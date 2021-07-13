Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на июль и август. По его словам, нас ожидают настоящие температурные качели.

Своим прогнозом он поделился с «Обозревателем».

Горбань утверждает, что с 9 по 11 июля пройдут дожди, также ожидается понижение дневной температуры в центральных регионах страны до 20 градусов.

С 11 по 17 число столбики термометров опять пойдут вверх и достигнут отметки 28-32 градуса. Дождливым может быть 16 июля, а на следующий день снова ожидается похолодание с минимумом для 22 июля в 20.

Летняя жара вернется в последнюю декаду месяца: 24-25 еще могут пройти осадки, а с 26 числа и далее температура будет держаться на уровне 29-32 градуса.

На юге до 9 июля обещают незначительное снижение температуры, а потом опять жару, которая 10-11 июля установит новый рекорд в 34-36 градусов.

С 13 июля и после дождей 17 числа жара понемногу спадет на несколько градусов, а потом опять солнце в южных регионах страны прогреет до 32. До конца месяца температура установиться на отметке 30, ливни синоптик прогнозирует 24-25 июля.

Горбань подчеркнул, что последний месяц лета в центре и на юге Украины начнется с жары свыше 30, а закончиться почти осенней температурой 22 градуса.

По его прогнозу, самым жарким днем месяца станет 4 августа – столбики термометров покажут 35 градусов, в южных регионах такая температура продержится минимум до 14 августа. Далее воздух будет остывать.

К середине месяца в центре «похолодает» до 26-28 градусов, до 24 августа станет прохладнее еще на 4 градуса. Закончится месяц с температурой в 20 днем.

На юге первая неделя месяца будет жаркой 31-34 градуса, немного свежее будет 8 августа, а 14 числа ожидается пик на уровне 35 градусов. До 11 августа обещают четыре дня незначительных осадков. В конце месяца жаркой температуры больше не будет. Погода в Украине в июле и августе будет жаркой. Синоптики прогнозируют до 40 градусов, но одновременно с этим и скорый приход осени.

Новое исследование говорит, что изменение климата и повышение уровня моря в настоящее время приближают момент уничтожения половины песчаных пляжей мира к 2100 году.