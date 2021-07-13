В Беларуси произошло автоматическое отключение первого энергоблока БелАЕС. На энергоблоке сработала система автоматической защиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Беларуси. "12 июля в 12:57 первый энергоблок БелАЕС отключился от сети автоматической защитой генератора. Согласно штатного алгоритма было осуществлено снижение мощностей реактивной установки", — заявили в министерстве. Как утверждает Минэнерго Беларуси, радиационная ситуация вокруг БелАЕС не изменилась. "Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок включать в работу", — добавили в ведомстве.